Спички - не игрушка

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Россия жестко ответила Канаде за арестованный "Руслан". Взяли пол-ярда

Россия жестко ответила Канаде за арестованный "Руслан". Взяли пол-ярда

Знаю, как многие переживают об украденных Западом миллиардов у нашей страны. Куда, мол, глядели, когда хранили деньги в их западных банках.

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