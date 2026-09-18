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Татар-информ

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Суд закрыл пиццерию «Папа Карло» в Боровом Матюшино за ряд санитарных нарушений

Суд закрыл пиццерию «Папа Карло» в Боровом Матюшино за ряд санитарных нарушений

В Боровом Матюшино суд закрыл кафе «Папа Карло» из-за грубых нарушений санитарных норм. Посетитель пиццерии заразился сальмонеллезом.

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