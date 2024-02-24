В Вельском районе задержали пьяного водителя с поддельными документами

В Архангельской области продолжается профилактическое мероприятие ГИБДД «Трезвый водитель»Среди задержанных стражами порядка пьяных водителей, трое сели за руль в нетрезвом виде повторно, будучи ранее лишенными водительских прав за пьяную езду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии