У Великого Новгорода появится Северо-Западный обход

Магистраль соединит трассы М-10 и Р-56, создаст транспортный коридор в сторону Луги. Она призвана разгрузить улицы города от грузового и транзитного транспорта, обеспечить более удобный подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу ВСМ Москва – Санкт-Петербург и к северному промышленному району, сообщают в Минтрансе РФ 19 сентября 2026 года, в субботу.
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