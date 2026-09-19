У Великого Новгорода появится Северо-Западный обход

Магистраль соединит трассы М-10 и Р-56, создаст транспортный коридор в сторону Луги. Она призвана разгрузить улицы города от грузового и транзитного транспорта, обеспечить более удобный подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу ВСМ Москва – Санкт-Петербург и к северному промышленному району, сообщают в Минтрансе РФ 19 сентября 2026 года, в субботу.