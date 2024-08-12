США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Глава Пентагона США Ллойд Остин 11 августа провел телефонные переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галаном и распорядился направить атомную подводную лодку USS Georgia на Ближний Восток, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln.
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