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Газета.ру

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AD: выпуск Patriot на Украине создаст риски для нацбезопасности США

AD: выпуск Patriot на Украине создаст риски для нацбезопасности США

Обещание президента США выдать Украине лицензию на производство систем Patriot встретило сильный скептицизм со стороны многих американских аналитиков: они считают, что эта мера окажет минимальное влияние на боевые действия, но зато может создать новые риски для американской нацбезопасности.

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