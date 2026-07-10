AD: выпуск Patriot на Украине создаст риски для нацбезопасности США

Обещание президента США выдать Украине лицензию на производство систем Patriot встретило сильный скептицизм со стороны многих американских аналитиков: они считают, что эта мера окажет минимальное влияние на боевые действия, но зато может создать новые риски для американской нацбезопасности.
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