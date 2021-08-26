Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых

Китайская компания CATL, в сжатые сроки ставшая мировым лидером по производству тяговых аккумуляторов, в конце июля рассказала о намерениях к 2023 году освоить массовый выпуск натрий-ионных аккумуляторов, которые не используют лития.
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