Мировое обозрение

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Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых

Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых

Китайская компания CATL, в сжатые сроки ставшая мировым лидером по производству тяговых аккумуляторов, в конце июля рассказала о намерениях к 2023 году освоить массовый выпуск натрий-ионных аккумуляторов, которые не используют лития.

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