Ян Лисневский: "Иногда кажется, что здесь игра одного дирижёра"

В политике Молдовы происходит парадокс, когда правящая партия делает всё возможное, чтобы оппозиция росла в рейтингах и в процентах, чтобы оппозиция попала в парламент, а оппозиция делает всё возможное, чтобы рейтинг правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) сохранялся.