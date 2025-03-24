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Калужские новости

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Всесезонную тюбинговую горку запустят в Калужской области

Всесезонную тюбинговую горку запустят в Калужской области

В парке «Победа» в Барятино Калужской области устанавливают новую всесезонную тюбинговую горку. Как сообщил глава Барятинской администрации Андрей Хохлов, горка будет работать круглый год: зимой — по снегу, летом — по специальному покрытию.

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