Полиция задержала банду, похитившую 2700 кошек для продажи на мясо

Полиция вьетнамского города Хошимин задержала 12 человек, подозреваемых в хищении и последующей перепродаже приблизительно 2,7 тысячи кошек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Фатальный компром...
- ГБ Жесткий приказ: в...
- ГБ Рванет по всей Ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым