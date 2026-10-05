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Аргументы и Факты

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Полиция задержала банду, похитившую 2700 кошек для продажи на мясо

Полиция задержала банду, похитившую 2700 кошек для продажи на мясо

Полиция вьетнамского города Хошимин задержала 12 человек, подозреваемых в хищении и последующей перепродаже приблизительно 2,7 тысячи кошек.

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