Русло реки Лэпушница было незаконно изменено

Природоохранные инспекторы из Хынчешт и Леова отреагировали на уведомление об изменении течения реки Лэпушница, которая проходит через общую границу Леовского и Хынчештского районов, на территории, находящейся в ведении примэрии села Минжир.
Природоохранные инспекторы из Хынчешт и Леова отреагировали на уведомление об изменении течения реки Лэпушница, которая проходит через общую границу Леовского и Хынчештского районов, на территории, находящейся в ведении примэрии села Минжир.
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