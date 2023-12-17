Антарктида: что скрывает самый загадочный континент планеты

Антарктида все еще остается белым пятном на картах нашего мира. Человек полетел в космос, успел забраться на самое дно океана и удобно уселся перед экраном телевизора — так и не удосужившись досконально изучить собственную планету.
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