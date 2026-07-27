Передавшего данные о Новороссийской военно-морской базе осудили на 22 года

Южный окружной военный суд приговорил Евгения Чернышова к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, об участии в деятельности террористической организации, о публичных призывах к терроризму и его оправдании.
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