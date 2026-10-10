Honor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч

Фото демонстрирует большой блок камеры и RGB-подсветку В Сети появилось первое изображение смартфона Honor Win 2: о том, что это именно Win 2, китайский ресурс ITHome сообщает со ссылкой на многочисленные источники.
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