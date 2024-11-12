Депутат Метелев о новом законопроекте: «Накормим миллионы россиян»

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Депутат Государственной думы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой о новом законопроекте, касающемся фудшеринга и развития товарной благотворительности в России.
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