СК предъявил обвинение задержанному члену "Артподготовки"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации "Артподготовка", задержанному в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб.
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