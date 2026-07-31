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ТАСС

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СК предъявил обвинение задержанному члену "Артподготовки"

СК предъявил обвинение задержанному члену "Артподготовки"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику запрещенной террористической организации "Артподготовка", задержанному в Нижегородской области за сбор информации о стратегических объектах для украинских спецслужб.

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