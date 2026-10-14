Врач из Тульской области завоевал второе место в конкурсе молодых лидеров здравоохранения

Олегу Юдакову 32 года. Он окончил медицинский институт ТулГУ и прошел профессиональный путь от участкового терапевта до врача-пульмонолога, работавшего в «красной зоне» в период пандемии.
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