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Тульские новости

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Врач из Тульской области завоевал второе место в конкурсе молодых лидеров здравоохранения

Врач из Тульской области завоевал второе место в конкурсе молодых лидеров здравоохранения

Олегу Юдакову 32 года. Он окончил медицинский институт ТулГУ и прошел профессиональный путь от участкового терапевта до врача-пульмонолога, работавшего в «красной зоне» в период пандемии.

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