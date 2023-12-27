Назван один «плюс» ДТП

Финансовый университет при Правительстве РФ и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы узнать у автовладельцев, что становилось причинами ДТП, в которых они участвовали за последнее время.
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