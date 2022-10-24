Родители из Бегового смогут посадить дерево в честь рождения ребенка

Фото: Юлия Иванко / Mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыРодители из Бегового района могут до 15 декабря подать заявку на высадку именного дерева в честь появления ребенка на свет – в рамках общегородского проекта «Наше дерево».