В Оренбургской области задержали мужчину, готовившего теракт. 24-летнего жителя региона подозревают в подготовке теракта.
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