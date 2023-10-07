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Комментатор Орлов: тренеру "Спартака" Абаскалю нужно дать доработать до зимы

Комментатор Орлов: тренеру "Спартака" Абаскалю нужно дать доработать до зимы

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал московский ЦСКА фаворитом матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", а также заявил, что не стоит увольнять наставника красно-белых Гильермо Абаскаля в случае поражения.

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