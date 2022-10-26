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Бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту

Бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту

  Военнослужащий из ДНР Егильницкий: бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой народной  Военнослужащий из ДНР Егильницкий: бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал РИА Новости о наказании пленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК).

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