Военнослужащий из ДНР Егильницкий: бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой народной Военнослужащий из ДНР Егильницкий: бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал РИА Новости о наказании пленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК).