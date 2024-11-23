Бастрыкин взялся за дело в Тюмени по факту мошенничества с гробовыми

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о мошенничестве, в котором фигурируют родственники погибшего участника специальной военной операции (СВО) из Тюмени.
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