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Бастрыкин взялся за дело в Тюмени по факту мошенничества с гробовыми

Бастрыкин взялся за дело в Тюмени по факту мошенничества с гробовыми

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о мошенничестве, в котором фигурируют родственники погибшего участника специальной военной операции (СВО) из Тюмени.

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