Ван И: КНР поддержит стабильное развитие России под руководством Владимира Путина

Москва и Пекин продолжат укреплять стратегическое взаимодействие Китай планирует поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина, сообщил глава МИД КНР Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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