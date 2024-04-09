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Петербургский дневник

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Ван И: КНР поддержит стабильное развитие России под руководством Владимира Путина

Москва и Пекин продолжат укреплять стратегическое взаимодействие Китай планирует поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина, сообщил глава МИД КНР Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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