Автомобиль Toyota врезался в поезд на юге Сахалина

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд на красный свет и врезался в подвижной состав РА-3.Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сообщила, что инцидент случился на 34 километре перегона Южно-Сахалинск — Христофоровка.