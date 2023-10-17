Автомобиль Toyota врезался в поезд на юге Сахалина

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд на красный свет и врезался в подвижной состав РА-3.Пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сообщила, что инцидент случился на 34 километре перегона Южно-Сахалинск — Христофоровка.
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