Хакамада прокомментировала вечеринку со своим участием после визита туда силовиков

Бывший депутат Государственной Думы и экс-сопредседатель ныне несуществующей партии «Союз правых сил» Ирина Хакамада опровергла сообщения о том, что она была организатором вечеринки в московском отеле Savoy в честь Дня святого Валентина, на которую прибыли силовики и начали проверять документы посетителей.
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