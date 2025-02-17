Зеленский: Украине нужны ракеты, членство в ЕС и гарантии как у Израиля

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить гарантии безопасности от союзников, речь идет о поставках большого количества ракет, создании сильной армии, вступлении страны в Евросоюз, а также договоренностях о защите по типу тех, которые имеет Израиль.
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