Зеленский: Украине нужны ракеты, членство в ЕС и гарантии как у Израиля

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить гарантии безопасности от союзников, речь идет о поставках большого количества ракет, создании сильной армии, вступлении страны в Евросоюз, а также договоренностях о защите по типу тех, которые имеет Израиль.