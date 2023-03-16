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В 2023 году в Поморье благоустроят 110 общественных и 13 дворовых территорий

В 2023 году в Поморье благоустроят 110 общественных и 13 дворовых территорий

Благоустройство пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Как сообщили в пресс-службе правительства АО, помогать в проведении голосования жителей за объекты, которые будут благоустроены, будут добровольцы.

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