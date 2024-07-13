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Жители Новосибирска пожаловались на возобновление работы кафе на Хилокской

Жители Новосибирска пожаловались на возобновление работы кафе на Хилокской

Закрытые правоохранителями мигрантские точки общепита снова принимают клиентов.В Новосибирске жители улицы Хилокской пожаловались на незаконную работу кафе, которое было закрыто по решению суда с привлечением прокуратуры и судебных приставов.

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