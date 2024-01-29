Фрегат ТОФ уничтожил подлодку "врага" на учениях в Южно-Китайском море

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ В рамках учения в Южно-Китайском море фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота совершил дальний поход, во время которого нашел и уничтожил "вражескую" подводную лодку.
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