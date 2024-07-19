На юге Москвы 27 новых жилых комплексов были переданы под заселение

На юге Москвы началось массовое переселение жителей в рамках программы реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительства и строительства Владимира Ефимова, более 5000 семей уже переехали, и еще около 700 человек находятся в процессе переезда.
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