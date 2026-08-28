Американист: идея переименовать озеро Онтарио вряд ли повысит рейтинг Трампа

Американист Малек Дудаков выразил мнение, что давление президента США Дональда Трампа на Канаду, включая идею переименования озера Онтарио, может ухудшить позиции республиканцев перед выборами в Конгресс.
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