Девочка нашла старые бабушкины ковры, сделала из них целые миры. Теперь они самые дорогие в мире

Говорят, дети – отражение своих родителей. Если, например, папа с мамой занимаются строительством, то и дети пойдёт той же дорогой, техникой – для них открыта дорога в промышленность и инженерию, дети айтишников с колыбели "хакают" пентагоны.
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