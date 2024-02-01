Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Девочка нашла старые бабушкины ковры, сделала из них целые миры. Теперь они самые дорогие в мире

Девочка нашла старые бабушкины ковры, сделала из них целые миры. Теперь они самые дорогие в мире

Говорят, дети – отражение своих родителей. Если, например, папа с мамой занимаются строительством, то и дети пойдёт той же дорогой, техникой – для них открыта дорога в промышленность и инженерию, дети айтишников с колыбели "хакают" пентагоны.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
очень красиво
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11 час.
ВИ
Виктория Иванова
Нет предела  совершенству! 🔥
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11 час.
Валентина Никитина
Красота! Восхищает. Но где взять пол, площадью 100кв.м и больше? Квартирки - мимо!
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8 час.

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