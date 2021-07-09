Происшествия

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В Краснодарском крае за кражу денежных средств перед судом предстанет местный житель

В Краснодарском крае за кражу денежных средств перед судом предстанет местный житель

Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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