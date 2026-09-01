Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как правильно точить кухонный нож дома, чтобы не испортить лезвие

Как правильно точить кухонный нож дома, чтобы не испортить лезвие

Тупой кухонный нож не обязательно нести в мастерскую. Большинство обычных ножей можно заточить дома, если подобрать подходящий инструмент и не пытаться решить все проблемы одним мусатом.

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