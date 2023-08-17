Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты Светлана Гомзикова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Алексей Зудин Власти Таджикистана намерены выяснить, как живется трудовым мигрантам из этой республики в России и не возникают ли у них там проблемы.
Таджикский микроскоп нацелили на русское гостеприимство
Комментарии
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Русский Империалист
Похоже, Москву облагораживают для южных чудищ и совсем скоро будут только они пользоваться разными диаметрами МЦД.... Вон надысь запустили паровоз от Зеленогорска до Раменского на ещё одну радость этих чудищ.🇷🇺
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10 час.
МБ
Михаил Беленков
Я постоянно читаю, что таджики получают гражданство, не зная языка. Так это в компетенции министра наводить порядок в своём ведомстве. Пишут, что полицию за взятки сажают пачками. Значит, мало, раз до сих пор не искоренили проблему взяток. Если бы не было коррупции, многие проблемы бы не возникали.
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9 час.
Марина
должны наконец иметь достоинство и отправить недовольных мигрантов в Таджикистан!!!
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5 час.
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