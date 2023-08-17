Таджикский микроскоп нацелили на русское гостеприимство

Похоже, Москву облагораживают для южных чудищ и совсем скоро будут только они пользоваться разными диаметрами МЦД.... Вон надысь запустили паровоз от Зеленогорска до Раменского на ещё одну радость этих чудищ.🇷🇺

МБ

Михаил Беленков

Я постоянно читаю, что таджики получают гражданство, не зная языка. Так это в компетенции министра наводить порядок в своём ведомстве. Пишут, что полицию за взятки сажают пачками. Значит, мало, раз до сих пор не искоренили проблему взяток. Если бы не было коррупции, многие проблемы бы не возникали.