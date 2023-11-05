Вчерашний разговор с нашей эмигранткой, 20 лет прожившей в Германии. "Здесь очень плохо жить, хотела бы вернуться, да некуда"

"+ квартира на окраине" это конечно хорошо, но если её нет и самому надо снимать! Тогда как?

werewolf

что значит - "нет квартиры"? А где же она живет в России? В том и смысл, что пока она живет в Египте, квартиру свою сдает, поскольку не пользуется ею... Ну а если она не одна живет, с детьми, то тогда, конечно, этот вариант отпадает.