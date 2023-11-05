Вчерашний разговор с нашей эмигранткой, 20 лет прожившей в Германии. "Здесь очень плохо жить, хотела бы вернуться, да некуда"

Если среди моих читателей есть те, кто непоколебимо верят в то, что по приезду в ФРГ вам сразу выдают ключи от новенького Мерседеса, персональный домик с бассейном и насыпают полную кучу денег, не заставляя работать, убедительная просьба покинуть данный канал и найти для себя на просторах Дзена какую-нибудь заметку про то, как голодают несчастные российские пенсионеры, побираясь в помойках у пятёрочек.
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