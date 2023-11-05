Вчерашний разговор с нашей эмигранткой, 20 лет прожившей в Германии. "Здесь очень плохо жить, хотела бы вернуться, да некуда"

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Если среди моих читателей есть те, кто непоколебимо верят в то, что по приезду в ФРГ вам сразу выдают ключи от новенького Мерседеса, персональный домик с бассейном и насыпают полную кучу денег, не заставляя работать, убедительная просьба покинуть данный канал и найти для себя на просторах Дзена какую-нибудь заметку про то, как голодают несчастные российские пенсионеры, побираясь в помойках у пятёрочек.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
&quot;+ квартира на окраине&quot; это конечно хорошо, но если её нет и самому надо снимать! Тогда как?
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2 д.
werewolf
что значит - &quot;нет квартиры&quot;? А где же она живет в России? В том и смысл, что пока она живет в Египте, квартиру свою сдает, поскольку не пользуется ею... Ну а если она не одна живет, с детьми, то тогда, конечно, этот вариант отпадает.
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2 д.
Светлана Филатова
Почему наши  всегда забывают  нашу пословицу,&quot;Где родился ,там  и пригодился&quot;😲
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2 д.

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