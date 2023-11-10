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Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: нам надо разбираться с личными проблемами

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: нам надо разбираться с личными проблемами

Овен У вас проблем не предвидится. Но чтобы точно их избежать, планируйте все заранее. Если что-то идет не по плану или внезапно что-то пошло не так, реагируйте нормально и действуйте, не откладывая решение ситуации в долгий ящик.

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