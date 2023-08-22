О тотальной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников в нашей стране на одном ярком примере

Георгий Корнев Отношение к народу здесь просматривается как к электорату. Цитата "Владимира Штопа на 4 млн рублей. Злоумышленника задержали через несколько месяцев розыска." Несколько лет назад, когда обманули внучку Покрышкина, тоже мошенников нашли. А в остальных случаях, что то не слышал о поимке телефонных мошенников.

Виталий Что ты знаешь про совдепию? За все технологические процессы отвечали профессионалы, существовали династии. А карьерный рост, если мозги есть, всегда реализовывался. Генсеком или другим первым лицом может и мордой не вышел, а ступенькой пониже - запросто. А что ты там пишешь, 70 лет завскладом была, обогатилась, видимо? Тогда нужно было работать, в сейчас - числиться.