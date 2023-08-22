Здравствуйте, уважаемые читатели. Я в своих статьях сотни и тысячи раз писал - что я считаю, что в России надо сменить 99,99999% всех руководящих чиновников.
О тотальной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников в нашей стране на одном ярком примере
Комментарии
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Георгий Корнев
Отношение к народу здесь просматривается как к электорату. Цитата "Владимира Штопа на 4 млн рублей. Злоумышленника задержали через несколько месяцев розыска." Несколько лет назад, когда обманули внучку Покрышкина, тоже мошенников нашли. А в остальных случаях, что то не слышал о поимке телефонных мошенников.
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31 мин.
Виталий
Что ты знаешь про совдепию? За все технологические процессы отвечали профессионалы, существовали династии. А карьерный рост, если мозги есть, всегда реализовывался. Генсеком или другим первым лицом может и мордой не вышел, а ступенькой пониже - запросто. А что ты там пишешь, 70 лет завскладом была, обогатилась, видимо? Тогда нужно было работать, в сейчас - числиться.
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8 мин.
САША ЛЕПАЕВ
сто процентов прав. там бандиты девяностых.спортсмены. повара.все кто угодно только не спецы. одна шайка неумех только грабить свой народ. и чем больше в лес тем больше дров. что было украли продали развалили.хороших и умных выгнали или убили или посадили.хороших военачальников снимают с должностей назначают тех кто в военном деле ничего не понимает.
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