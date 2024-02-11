В столице Поморья ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала

12 февраля с 09:00 до 18:00 будут проводиться профилактические работы, которые могут послужить причиной для помех12 февраля с 09:00 до 18:00 будут проводиться профилактические работы, которые могут послужить причиной для помехТак, в этот период возможны кратковременные отключения программ первого и второго мультиплексов (пакетов телеканалов РТРС-1 и РТРС-2), а также программ Вести ФМ (90,8 МГц), Радио Маяк (100,3 МГц), Радио России (102,0 МГц), Новое радио (90,0 МГц), ЖАРА FM (104,2 МГц), ….