В Сан-Франциско в преддверии саммита АТЭС усилили меры безопасности

Власти американского города Сан-Франциско (штат Калифорния) в кооперации с федеральными агентствами серьезно усилили меры безопасности на фоне большого числа бездомных и угроз протестов в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) .
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