Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с вице-президентом страны и кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис.
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