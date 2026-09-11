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Чемпионат Турции. «Бешикташ» Влаховича против «Эрзурумспора», «Галатасарай» Батракова сыграет с «Коджаелиспором» в воскресенье

5-й тур Суперлиги Турции стартует в пятницу матчем «Бешикташа» Душана Влаховича и «Эрзурумспора». В субботу «Трабзонспор» Мохамеда Салаха сыграет в гостях с «Коньяспором».

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