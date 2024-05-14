“Король пернатых и пирожок-предатель”, – Ревву и Киркорова жестко осадила известная актриса

Яна Поплавская, фото: pulse.mail.ruИзвестная актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что больше не будет появляться в эфире телеканала НТВ, чтобы не смешиваться с “неадекватами” из мира шоу-бизнеса.
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