Вынесен приговор военнослужащему ВСУ, виновному в обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора номеру обслуги минометной батареи батальона морской пехоты 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины матросу Александру Мандзаку.
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