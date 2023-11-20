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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Где похоронят бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева?

Где похоронят бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева?

Окончательное решение о месте погребения примут родственники Амана Тулеева Бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, вероятнее всего, похоронят на Центральном кладбище Кемерова № 1, поблизости от могилы его младшего сына Андрея, который погиб в 1998 году после ДТП в Ташкенте.

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