Где похоронят бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева?

Окончательное решение о месте погребения примут родственники Амана Тулеева Бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, вероятнее всего, похоронят на Центральном кладбище Кемерова № 1, поблизости от могилы его младшего сына Андрея, который погиб в 1998 году после ДТП в Ташкенте.