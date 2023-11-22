На Украине назвали реальностью вступление в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз стало реальностью, а вот ее вхождение в НАТО - еще нет. Соответствующее заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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