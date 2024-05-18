Россия планирует поставить перевозчикам почти 1000 гражданских самолетов в 2024-2030 годах

Россия в 2024-2030 годах планирует поставить перевозчикам почти 1000 гражданских самолетов. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое вносит изменения в комплексную программу развития авиаотрасли.
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