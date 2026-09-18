Наблюдатели зафиксировали высокую явку в первый день выборов на Ямале

В ЯНАО стартовал первый день выборов депутатов Госдумы и Тюменской областной думы. С момента открытия избирательных участков прошло всего несколько часов, но уже отмечается высокая активность избирателей, сообщил руководитель штаба общественного наблюдения округа Дмитрий Заякин.