Наблюдатели зафиксировали высокую явку в первый день выборов на Ямале

В ЯНАО стартовал первый день выборов депутатов Госдумы и Тюменской областной думы. С момента открытия избирательных участков прошло всего несколько часов, но уже отмечается высокая активность избирателей, сообщил руководитель штаба общественного наблюдения округа Дмитрий Заякин.
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