Суперкомпьютер «Годунов» заработал в Новосибирске

Это событие приурочено к старту Всероссийской конференции «Динамика в Сибири», которая проходит с 26 февраля по 2 марта в Институте математики СО РАН и организована совместно с Международным математическим центром в Академгородке.
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